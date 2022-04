Passend dazu haben die Analysten der Schweizer UBS die Nio-Aktie von Halten auf Kaufen hochgestuft. "Wir stufen NIO auf Kaufen hoch, nachdem der Aktienkurs in den letzten 12 Monaten um 44% gefallen ist", schreibt UBS-Analyst Paul Gong. "Während sich das Umsatzwachstum aufgrund alternder Produkte verlangsamt hat, glauben wir, dass die drei für 2022 geplanten neuen Modelle, die auf der NT2.0-Plattform der zweiten Generation basieren, den Umsatz ankurbeln könnten."

E-Autobauer Nio hat kürzlich die ersten Fahrzeuge seiner neuen ET7 Limousine in China ausgeliefert. Zwei weitere neue Modelle sollen Ende des Jahres folgen. Nimmt die tief gefallene Aktie jetzt endlich wieder Fahrt auf?

Aktie sieben Prozent im Plus

