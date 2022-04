Aber auch die Kurse von Moderna und Valneva entwickelten sich positiv. In der Spitze konnte Moderna ein Plus von etwa 16 Euro vorweisen Die Handelswoche schloss das Unternehmen mit circa elf Euro Kurszuwachs und 5,77 Prozent Gewinn ab.

Biontech-Aktien gewannen in der vergangenen Woche in der Spitze etwa 18 Euro an Wert. Am Freitag pendelte sich der Kurs bei 166 Euro ein. Ein von Zuwachs von fast zehn Prozent.

Für den Impfstoffhersteller Valneva ging es in der vergangenen Handelswoche etwa 3,54 Prozent nach oben. Der Kurs notierte Anfang der Woche bei 15,34 Euro. Am Freitag lag der Schlusskurs bei 16,66 Euro.

Über die Gründe kann nur spekuliert werden. So könnten, besonders in den USA, die Corona-Neuinfektionen in naher Zukunft wieder steigen. Dadurch würde sich auch der Impfstoffbedarf wieder erhöhen. Biontech beziehungsweise Pfizer haben jüngst die Zulassung für die vierte Impfdosis in den USA beantragt und warten auf die Genehmigung.

Valnevas Totimpfstoff könnte bald in der EU zugelassen werden. Anleger warten seit Monaten geduldig auf positive Nachrichten der EU-Kommission. Die endgültige Entscheidung dürfte noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Von einem neuerlichen Anstieg der Fallzahlen würde der Aktienkurs wahrscheinlich trotzdem profitieren, da Anleger auf eine baldige Zulassung hoffen.

Die positive Entwicklung hält an. Zu Beginn der neuen Woche kennen die drei Aktien nur eine Richtung: nach oben. Tagesgewinner ist Valneva mit einem Plus von 3,27 Prozent. Der Kurs kletterte auf etwa 16,60 Euro. Die Biontech- stieg am ersten Handelstag um fast zwei Prozent auf 164,20 Euro. Der Moderna-Kurs ist um 1,58 Prozent auf circa 161,80 gestiegen.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion