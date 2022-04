Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Positiv wirken könnte das Kreuzen der roten 100 Tage Linie über die grüne 200 Tage Linie (Pfeil) - das wäre ein mittelfristiges charttechnisches Kaufsignal. Auch steigt die 200 Tage Linie bereits wieder an - das ist positiv. Bremsend auf den Kursanstieg könnte sich der prozentual gesehen schon recht hohe Abstand des Kurses zu den Durchschnittslinien auswirken. Auch die Umsätze sind aktuell eher moderat - ob das für noch mehr Schwung ausreicht?

Seit einigen Wochen geht es nun wieder deutlich aufwärts - dabei wurde die untere blaue Linie, die in den letzten Jahren mehrfach als Unterstützung oder Widerstand fungierte, problemlos überwunden. Bei 1,60 wartet nun ein Kreuzwiderstand, gebildet aus der oberen blauen Linie und der grünen Trendlinie aus dem Jahr 2021. Sollte dieser Bereich überwunden werden können, käme die runde Marke von 2,00 CAD als mögliches Ziel in den Blick.

Diese setzte sich oberhalb der grünen Trendlinie bis in den Sommer 2021 fort und erreichte dort das Jahreshoch bei 1,60 CAD. Danach fiel der Kurs innerhalb weniger Wochen bis unter die Aufwärtstrendlinie zurück und notierte unterhalb von 1 CAD bis in die ersten Monate von 2022 seitwärts.

Der Aktienkurs von Goliath Resources ( WKN A2P063 / TSXV GOT ) ist gekennzeichnet durch eine dreijährige Abwärtsbewegung, in deren Verlauf es unterhalb der roten Trendlinie von fast 6 CAD auf 12 Cent ging. 2020 bildete sich ein Doppelboden heraus (graue Linie), der angekündigt durch hohe Umsätze zum Jahresende in eine Aufwärtsbewegung mündete.

