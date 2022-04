Die deutschen Banken liegen, was das Russlandengagement angeht, nach Berechnungen der DZ Bank hinter Frankreich, Italien, Österreich, den USA und Japan auf Rang sechs. Die Deutsche Bank signalisierte zuletzt, dass ihr Engagement in der Ukraine und Russland nicht sehr groß sei. Bei einem Friedensvertrag zwischen den beiden Kontrahenten käme wieder das gestiegene Zinsumfeld in den Fokus. Jeder viertel Prozentpunkt mehr, beschert den Banken Milliarden an Mehreinnahmen. Speziell die Deutsche Bank geht dazu über, die bessere Ertragslage den Aktionären weiterzugeben. Es wurde in einer am 26. Januar 2022 veröffentlichten ad hoc Meldung kund getan, dass eine Bardividende von 0,20 Euro pro Aktie für das Jahr 2021 vorgeschlagen wird. In Summe würde dies eine Kapitalausschüttung von rund 700 Millionen Euro an die Aktionäre bedeuten.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Bank reagierte auf die Invasion in die Ukraine mit einem Kursabschlag im Zeitraum vom 11. Februar bis zum 2. März in Höhe von 31 Prozent. Blendet man diese Krise aus, befinden sich die Banken aufgrund erwarteter Zinserhöhungen in einer aussichtsreichen Position. Dies kommt auch im Chart der Deutschen Bank zum Ausdruck, wo der Kurs vor der Ukrainekrise angestiegen ist und das Level von 14,64 Euro erreicht hat. Dies liegt immer noch unter der Obergrenze von 15,50 Euro. Aktuell hat sich der Kurs nach dem partiellen Tief bei 8,65 Euro am 7. März 2022 in die Mitte des Inline-Bereichs der Option entwickelt. Man muss schon bis zum 3. November 2020 zurückgehen, um einen Kurs außerhalb des Inlinebereichs zu beobachten. In diesem Fall befand sich der Kurs unterhalb der Grenze von 8 Euro. Außerhalb der Obergrenze notierte die Aktie der Deutschen Bank in der letzten Dezemberwoche 2017.