> MÄRKTE & KURSE | Die US-Technologiewerte sind Montag mit deutlichen Gewinnen in die Handelswoche gestartet. Für Aufsehen sorgte dabei wieder einmal Elon Musk, der sich einen Anteil von 9,2 % an Twitter sicherte und damit jetzt größter Aktionär des Nachrichtendienstes ist. Die Twitter-Aktie legte um 27,1 % zu. Als erste Amtshandlung von Musk dürfen jetzt die Nutzer abstimmen, ob Tweets nachträglich geändert werden können. Die Woche beginnt damit gut für Musk: Am Sonntag hatte Tesla einen neuen Auslieferungsrekord für das erste Quartal gemeldet. Der Nasdaq 100 stieg dank Musk und Twitter um 2,01 % auf 15.159 Punkte. Der Dow Jones (+ 0,30 % auf 34.921 Punkte) und der S&P 500 (+ 0,81 % auf 4.582 Punkte) legten etwas moderater zu. Unterdessen wird auch an deutschen Börsen gerätselt, ob Russland jetzt die gestern fällige Anleihe im Volumen von 2 Mrd. $ bedient hat, was durch die laufenden Sanktionen erschwert wird. Falls nichts, beginnt eine 30-tägige Frist für die Nachzahlung. Der Dax eröffnete den Handel mit einem leichten Minus von 0,09 % auf 14.504 Punkten und trat damit auf der Stelle. Unsere weiteren Meldungen: