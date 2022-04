Putin versucht offensichtlich, den Dollar als Leitwährung der Welt zu attackieren - das hat er hinreichend klar gemacht in seiner Erklärung, als er Zahlungen für russisches Gas nur noch in Rubel verlangt hatte (dennoch können Käufer weiter in Euro oder Dollar zahlen, allerdings auf Rubel-Konten). Aber wie stehen Putins Chancen, den Greenback ernsthaft anzuschießen? Faktisch nicht besonders gut - denn Putin hat ein Haupt-Problem: der Rubel ist viel zu unbedeutend als internationale Währung und nun durch Sanktionen ohnehin nur noch sehr eingeschränkt nutzbar im Handel, eine andere Währung als Ersatz für den Dollar ist weit und breit nicht in Sicht (auch der Yuan kommt dafür nicht in Frage). Das heißt konkret: Putin will die US-Währung anschießen, hat aber keine ernsthafte Alternative anzubieten, die dem Dollar gefährlich werden könnte..

Hinweise aus Video:

1. Wie der Rubel die große Abwertung wettgemacht hat – Erfolg durch Zwang

2. Rohstoffe gegen Rubel – was das für die Weltleitwährung US-Dollar bedeuten würde

Das Video "Putins Attacke auf den Dollar- erfolgreich?" sehen Sie hier..