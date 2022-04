Monatsrückblick März 2022

Inflation und Krieg bestimmen das Geschehen an den Kapitalmärkten. Die Notenbanken haben um ihrer Glaubwürdigkeit Willen die Zinswende eingeleitet; die EZB immerhin verbal, die Fed schon mit einer ersten Zinserhöhung. Bei der amerikanischen Notenbank gewinnt man den Eindruck, es könne nun nicht schnell genug gehen. Denn die Inflation scheint hartnäckiger zu sein, als ursprünglich erwartet. Außerdem ist der Krieg selbst preistreibend: direkt über die Rohstoff- und Energiepreise, indirekt über energieintensive Produkte oder über neue Angebotsknappheiten. Und das alles bei engen Arbeitsmärkten. Bis sich das Inflationsgespenst rein statistisch verflüchtigt, dauert es noch einige Monate. Somit werden die Notenbanken ihren Weg der geldpolitischen Normalisierung fortsetzen müssen.

Getrübtes Wirtschaftswachstum

Das weitere Wirtschaftsbild präsentiert sich aktuell gemischt, wobei die konjunkturellen Abwärtsrisiken über die vergangenen Wochen zugenommen haben. Die negativen Effekte der Sanktionsspirale – die sich auch im Falle einer zeitnahen diplomatischen Lösung nicht auflösen werden – dürften über die kommenden Monate anhalten. Positiv hervorzuheben sind z.T. die Einzelhandelsdaten aus den USA und der Eurozone. Gleichwohl hat sich beiderseits des Atlantiks das Verbrauchervertrauen z.T. deutlich eingetrübt. Die persönlichen Konsumausgaben in den USA sind im Monat Februar deutlich unter den allgemeinen Erwartungen und merklich unter dem Vormonatswert geblieben. Auch bereitet die COVID-Lage in China, mit Effekten für die globalen Lieferketten, Sorge.

Die Wachstumsprognosen werden mittlerweile – gerade für Europa – deutlich abgesenkt. Die Streubreite der Prognosen ist hoch, das unterstreicht die vorhandene Prognoseunsicherheit. Im Jahresdurchschnitt 2022 werden für Deutschland beispielsweise nur noch Raten zwischen 2% bis 3% Prozent erwartet, im Jahresverlauf ist das gerade mal etwas mehr als Stagnation.

Belastungsprobe für die Aktienmärkte

Für die Aktienmärkte kann dieses Umfeld zu einer echten Belastungsprobe werden. Sofern geringeres wirtschaftliches Wachstum zu nachlassenden Umsätzen bei höheren Kosten führt, drückt dies auf die Gewinne. Zunehmende Gewinnwarnungen und -enttäuschungen insbesondere in Europa sind wahrscheinlich. Aber auch in den USA sind die Zeiten zweistelliger Gewinnzuwachsraten auf Indexebene vorerst vorbei. Von 12 berichtenden (US)-Aktienmarktsektoren werden nur bei Versorgern und Energie höhere Nettomargen erwartet, versus den übereinstimmenden Schätzungen vor drei Monaten. Dies ist in erster Linie durch anhaltende bzw. sich wieder verschlimmernde Lieferkettenprobleme und höhere Kostenkurven zu erklären. Die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften sollte im Frühjahr in vielen Regionen zwar weiter unterstützen. Allerdings befindet sich die Kaufkraft der privaten Haushalte weltweit in freiem Fall, was vorgenanntes Argument abschwächt. Eine Verschärfung bzw. Ausweitung des Ukraine-Krieges ist weiterhin ein hohes Abwärtsrisiko für die Gewinne

Der Weg zurück zu den alten Hochs bei Aktienindizes bleibt mühsam, eher scheint er noch für einige Zeit versperrt zu sein.

Rentenmärkte nicht unberührt

Der Rentenmarkt hat zwar Vieles davon schon vorweggenommen – die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen erreichte im März Niveaus über 2,5% -, das muss aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Entsprechend sind reine Rentenengagements, egal in welchem Segment, von Verlusten gekennzeichnet. Vorsicht ist weiterhin geboten. Erst recht gilt dies für die Renditen in der Eurozone. Erst wenn abzusehen ist, dass der Inflationstrend gebrochen ist, dürfte Entspannung auf den Rentenmärkten einkehren.

Im März lag die Performance der easyfolios zwischen -0,1% (easyfolio 30) und 2,0% (easyfolio 70).