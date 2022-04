Nach diesen positiven Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 90 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Bayer-Aktie. Kann die Bayer-Aktie ihre kontinuierliche Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 70 Euro fortsetzen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 67 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 67 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB50LS2, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 70 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,44 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,015 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,015 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH925X8, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 70 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,50 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD35KH4, wurde beim Aktienkurs von 65,17 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,15 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.