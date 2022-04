Fazit: Wir sehen in Omai Gold Mines eine sehr spannende und fortgeschrittene Explorationsstory in einer sehr aussichtsreichen Region, in der zahlreiche Gold-Majors vertreten sind. Mit der ersten Ressource für Wenot hat Omai Gold eine unserer Ansicht nach hervorragende Basis gelegt, auf der man nun aufbauen kann. Mit CEO Elaine Ellingham, ursprünglich selbst Explorationsgeologin, vor Ort erreichen die Aktivitäten der Gesellschaft offenbar noch einmal eine neue Intensität und werden sogar noch beschleunigt. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Bohrergebnisse, die einen genaueren Eindruck vom zu erwartenden, weiteren Potenzial des Omai-Projekts liefern dürften.

Omai Gold gab zudem bekannt, dass man Sandra Evans zum Interimsfinanzvorstand und Igor Zonenschein zum Corporate Secretary ernannt hatte. Beide erfahrene Experten kommen von Grove Corporate Services, einer auf Unternehmensführung und -verwaltung spezialisierten Firma in Toronto, mit der man schon in der Vergangenheit gearbeitet hat. Ziel ist es, die Bereiche Administration und Finanzmanagement bei Omai so schlank wie möglich zu halten.

Über die Tochtergesellschaft Avalon Gold Exploration hält die kanadische Goldgesellschaft Omai Gold Mines (WKN A2QJC4 / TSXV OMG) 100% an der Omai-Lizenz in Guyana, welche die ehemalig produzierende Omai-Mine enthält, sowie an den angrenzenden Eastern Flats-Gebieten. Die Omai-Mine war in der Vergangenheit der größte Goldproduzent Südamerikas und förderte zwischen 1992 und 2005 mehr als 3,7 Mio. Unzen Gold!

Omai Gold Mines will das Bohrprogram auf seinem Projekt Omai beschleunigen und nimmt ein weiteres Bohrgerät in Betrieb.

Disclaimer