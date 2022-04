STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Apple-Call wird gekauft



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6)

Mit bereits über 200 Preisfeststellungen am Vormittag ist ein Call auf Apple der am häufigsten gehandelte Optionsschein an der Euwax. Wie bereits zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger in Stuttgart steigen in den Call ein. Apple wird am 28. April seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlichen. Nach den gestrigen Kursgewinnen notiert die Aktie heute mit 162,10 Euro beinahe unverändert. 2. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Anhand der ausgeführten Wertpapierorders liegt ein Call-Optionsschein auf K+S dem Apple-Call dicht auf den Fersen. Der Call auf K+S wird von den Stuttgarter Derivateanlegern jedoch verkauft. Die Aktie des Düngemittelherstellers verliert im frühen Handel knapp 1% auf 27,75 Euro. 3. Faktor-Long-Zertifikat auf Sixt (WKN MA4XWK)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Sixt steigen die Anleger in Stuttgart ein. Der Mobilitätsdienstleister veröffentlichte gestern seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2022. So beträgt der Umsatz voraussichtlich rund 580 Millionen Euro, das Konzernergebnis vor Steuern liegt zwischen 80 und 95 Millionen Euro. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Sixt-Aktie heute um weitere 4,2% auf 137,20 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX am Vormittag die Marke von 14.600 Punkten nicht überwinden konnte, sind die Stuttgarter Derivateanleger tendenziell eher pessimistisch auf die weitere Entwicklung im DAX gestimmt.

Börse Stuttgart auf YouTube

Autofahrer und Industrie leiden unter den hohen Energiepreisen. Und die bleiben uns womöglich auch noch länger erhalten - wie Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management erklärt. Warum dies möglicherweise der Beginn eines neuen Superzyklus ist, welches Folgen es für die Kapitalmärkte hätte & wie Anleger mit der hohen Inflation am besten umgehen - hier seine Einschätzungen. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=rzh1KyMrV5c

