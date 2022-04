Die Analysten von TD Securities sind der Ansicht, dass der Realzins ein wichtiger Treiber für den Goldpreis sein wird. Nach Ansicht der Experten glaubt der Markt, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum auf hohem Niveau bleiben könnte. Die US-Notenbank habe zu langsam reagiert und die geldpolitischen Zügel zu spät angezogen, hieß es.

Nach Ansicht von TD Securities hat das gelbe Metall im ersten Quartal eine gute Performance hingelegt und sollte sich auch in den kommenden drei Monaten „recht ordentlich“ halten. In Bezug auf die Federal Reserve glauben die Analysten, dass selbst wenn die erwarteten Zinsschritte vollzogen würden, die Inflation zu hoch sei und alle Maßnahmen der Fed in den nächsten Monaten nicht ausreichen würden. Die Notenbanker würden nicht aggressiv genug vorgehen, hieß es.