Bis Sommer 2018 lief es für die Sixt-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, dabei erreichte das Papier ein Niveau von 76,40 Euro. Anschließend setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese führte in drei Schritten bis Anfang 2020 zeitweise auf 26,60 Euro abwärts. Seither wurde wieder ein Aufwärtstrend etabliert und brachte Kursnotierungen nah der Hundert-Euro-Marke hervor. Dabei zeigt sich das Kursmuster eindeutig in fünf Wellen, was auf einen unmissverständlichen Impuls zur Oberseite hinweist. Die jüngste Verlustserie seit November letzten Jahres ist dabei lediglich als zwischengeschaltete Konsolidierung zu beurteilen, diese fand im Bereich eines Supports aus 2019 um 68,00 Euro einen tragfähigen Boden vor, Sixt versucht sich nun wieder an einer Trendwende.

Blockade am EMA 50

Um den zarten Boden um 68,00 Euro nicht zu gefährden, sollten Bullen die Sixt-Aktien bald mindestens über 76,20 Euro vorantreiben, nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial an 79,00 Euro freisetzen, weitere Ziele auf der Oberseite könnten darüber bei 86,10 Euro liegen. Aber erst oberhalb von 86,10 Euro dürften wieder die Rekordstände aus November letzten Jahres bei 96,50 Euro bei Käufern in den engeren Fokus rücken. Um von einem konstanten Hebel von 3,0 und damit höheren Gewinnchancen als Anleger profitieren zu können, könnte hierzu beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Sixt WKN MF1H5Tzum Einsatz kommen. Auf der Unterseite ist das Wertpapier vergleichsweise gut abgesichert, erst unter den Julitiefs aus dem letzten Jahr von 62,40 Euro würden weitere Abschläge auf rund 55,60 Euro drohen.