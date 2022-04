Noch Anfang 2021 konnte Siemens Energy ein komfortables Hoch bei 34,48 Euro markieren, nachdem die Aktie binnen weniger Wochen ihren Kurs nahezu verdoppelt hatte. Anschließend drehte allerdings der Trend zur Unterseite, dabei ging es bis zur zweiten Jahreshälfte 2021 auf die markante Unterstützung um 21,58 Euro abwärts. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs zwang das Papier in diesem Jahr noch ein Stück weit auf 17,12 Euro tiefer. Seither herrscht aber wieder eine Aufwärtsbewegung, die geradewegs an den markanten Widerstand von 21,58 Euro sowie den seit letztem Jahr laufenden Abwärtstrend reichte.

Wochenschlusskurs entscheidend

Trotz der deutlichen Zugewinne am Dienstag bedarf es mindestens eines Wochenschlusskurses oberhalb von 22,00 Euro, nur in diesem Szenario würde weiteres Kurspotenzial zunächst an 23,99 und darüber in den Bereich von 25,59 Euro bei Siemens Energy freigesetzt werden können. Dieses Szenario würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten, hierzu könnten Anleger einen Blick auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SH5PLM werfen. Ein Verbleib unterhalb der markanten Hürde von 21,58 Euro könnte temporäre Rücksetzer auf 20,35 Euro forcieren. Ab erst unterhalb von 20,00 Euro dürfte sich das Chartbild wieder merklich eintrüben.