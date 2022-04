Na, wer war denn da wieder shoppen? Tesla CEO Elon Musk hat sich 9.2% Anteile an der Social Media Plattform Twitter zugelegt und damit zu ihrem größten Teilhaber gemacht. Und der Markt hat auch schon reagiert: Die Twitter-Aktien schossen um 27% in die Höhe, nachdem Musks Einkauf öffentlich bestätigt wurde, und schafften damit den größten Tagesanstieg seit ihrem Start an der Börse. Bei Handelsschluss am vergangenen Freitag hatten sie einen Wert von $2.89 Milliarden erreicht.

Musk ist ein sehr aktiver Twitterer mit mehr als 80 Millionen Followern, hatte sich aber in letzter Zeit zunehmend kritisch gegenüber den Nutzungsbedingungen der Plattform gezeigt. So hatte er im März eine Umfrage gepostet, um zu erfragen, ob die Nutzer glauben, dass Twitter dem Prinzip der freien Rede treu ist. 70.4% antworteten mit „nein“. Auf Rückfrage eines Followers gab Musk anschließend an, „ernsthaft darüber nachzudenken“, selbst eine Social Media Plattform zu gründen. Nun ist es statt einer Neugründung wohl doch ein Kauf geworden, was aber nicht bedeutet, dass Musk keinen Einfluss nehmen will. Weniger als 24 Stunden nach dem Erwerb der Twitter-Anteile startete er eine weitere Umfrage dazu, ob die Nutzer sich einen „Edit“-Button wünschen, ein Feature, das schon länger herbeigesehnt wird. Allerdings ist noch unklar, wie ernsthaft Twitter diesem Anliegen nachgehen wird, da es seine Zusage für die „Edit“-Funktion am 1. April, dem Tag der Scherze, getweetet hat.

Twitter steht unter Druck, sich weiterzuentwickeln, denn das Unternehmen hat sich ehrgeizige Ziele in Bezug auf Umsatz und Nutzerzahlen gesetzt. Während der Konzern selbst stetig gewachsen ist, sind seine Aktien denen vergleichbarer Firmen bislang eher hinterhergehinkt.

