Deutsche eToro-Kund:innen setzen auf Tesla, Amazon, Lufthansa, Nio und Apple

Laut einer aktuellen Datenerhebung von eToro-Kund*innen erfreut sich der Tech-Sektor nach wie vor großer Beliebtheit: Zum Ende des ersten Quartals 2022 stammen 9 der 10 meist gehaltenen Aktien der Nutzer*innen aus dem Tech-Sektor. Allerdings gibt es mit der Gamestop-Aktie eine Ausnahme.

Global belegen die beiden Vorreiter in Sachen Elektromobilität, Tesla und Nio, den ersten und zweiten Platz. Seit Q4 2021 stieg die Anzahl an eToro-Nutzer*innen mit Tesla in ihrem Portfolio um 12 Prozent, Nio verzeichnete im selben Zeitraum einen Anstieg von sechs Prozent. Amazon (mit 13 Prozent Anstieg), Apple (12 Prozent) und Meta Platforms (48 Prozent) belegen jeweils den dritten, vierten und fünften Platz. In Deutschland sind die Top 5 der beliebtesten Werte Tesla, Amazon, Lufthansa, Nio und Apple.