DAX – macht an der Trendlinie noch nicht den entscheidenden Schritt

Gold hat sich im Bereich der neu geschaffenen Unterstützungslinie festgesetzt. Der Bereich um 1.920 USD fungiert immer mehr als Anker. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und der MACD beginnt nach oben zu drehen. Wegen der aktuellen Lage in der Welt und den hohen Inflationsraten, dürfte sich das gelbe Edelmetall auch weiterhin in dieser Region halten können.

Dass Divergenzen wichtige Warnsignale darstellen, hat der S&P500 wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Die steile Anstiegsbewegung konnte nicht durchgehalten werden und die Unterstützungszone ist wieder in den Fokus der Anleger geraten. Nun haben die Indikatoren Verkaufssignale generiert, welche vom MACD in den nächsten Tagen bestätigt werden dürften. Entsprechend ist der Aufwärtstrend ins Stocken geraten und dürfte kurzfristig nicht wieder aufgenommen werden. Eine Bodenbildung auf hohem Niveau ist für die kommenden Tage wahrscheinlich.

Die Last der internationalen und nationalen Themen ist für den DAX inzwischen offenbar zu groß geworden. Die Abwärtstrendlinie, obwohl diese nur ein Angebot an den Markt darstellt, entfaltet eine größere Wirkung, als dies üblich ist. Die Verkaufssignale beginnen ihre Wirkung zu entfalten. Entsprechend hat es der DAX noch nicht geschafft, den nächsten Schritt in einer möglichen V-Formation zu gehen. Dieser Schritt darf aus Sicht der Technischen Analyse auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, da sonst die Chance auf eine solche Formation vertan ist. Bereits jetzt ist fast schon zu viel Zeit dafür vergangen. Da die Indikatoren gerade erst Verkaufssignale generiert haben und der MACD-Indikator kurz davor steht, sollte der Blick eher auf die Unterstützungszone, als auf einen Trendbruch gelegt werden.

