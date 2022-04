Ein Umdenken der Politik zugunsten der sauberen Atomkraft sowie ein dramatisches Angebotsdefizit in den kommenden Jahren befeuern den Uranpreis natürlich zusätzlich.



Bereits im Frühjahr 2021 hat der unter Rohstoffanlegern sehr bekannte Eric Sprott, oder besser gesagt seine Gesellschaft Sprott Asset Management angekündigt einen URAN-ETC (Exchange Traded Commodity) aufzulegen. Dafür hat er die börsennotierte Gesellschaft Uranium Participation übernommen, und in einen ETC umgewandelt.



Dieser Fonds kann nun physisches Uran erwerben, und der Anleger kann daran teilhaben ohne sich zuhause Gedanken über die Lagerung machen zu müssen.



Der sogenannte "Sprott Physical Uranium Trust" hält derzeit 53,6 Mio. Pfund U3O8 (Uranium-Oxid-Konzentrat)– ein Gegenwert von rund 3,2 Milliarden USD.

Zum Vergleich: Derzeit werden jährlich rund 138 Mio. Pfund Uran gefördert.



Uran ist damit in einen neuen Bullenmarkt eingetreten, wie auch die Aktienkurse von Cameco, Kazatomprom oder Energy Fuels zeigen. Kleinere Explorer wie beispielsweise eine Blue Sky Uranium profitieren davon ebenfalls.



Hier besonders brisant: Erst gestern, am Dienstag, 05. April 2022 wurden brandaktuell Bohrergebnisse vorgelegt. Die Uran- und auch die Vanadiumgehalte lagen dabei weit über den Erwartungen. Weiteres dazu weiter unten in diesem Artikel.



Weitere Bohrergebnisse sind bei Blue Sky Uranium noch ausstehend und können laut Aussage des Unternehmens jederzeit veröffentlicht werden, sobald man die Analysen aus dem Labor zurück erhält.



Auch Bill Gates und Warren Buffett investieren in die Umweltfreundliche Atomkraft

"Die Kernenergie ist ideal für die Bewältigung des Klimawandels, denn sie ist die einzige kohlenstofffreie, skalierbare Energiequelle, die 24 Stunden am Tag verfügbar ist.", so der Gründer des Software-Riesen Microsoft Bill Gates.



Um die Klimawende doch noch zu schaffen, steigen Bill Gates und Starinvestor Warren Buffett nun in den Atomenergie-Markt ein. Auf dem Gelände eines stillgelegten Kohlekraftwerks im US-Bundesstaat Wyoming entsteht ein Mini-Atomkraftwerk der neusten Generation. Gebaut wird es von Terrapower, einem von Bill Gates gegründeten Start-up, und Pacificorp, einem Energieunternehmen von Warren Buffett. An Atomstrom führt als Säule einer wirtschaftlichen, umweltverträglichen, wettbewerbsfähigen Energieversorgung kein Weg vorbei.



Angebotsdefizit bei Uran

Für die gesamte Uranindustrie wird ein dramatisches Ungleichgewicht bei Angebot und Nachfrage erwartet. Bereits in den Vorjahren lag das Angebotsdefizit bei rund 30 Millionen Pfund Uran pro Jahr. Gemäß der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) liegt der Verbrauch bei derzeit 443 Kernreaktoren weltweit bei ca. 182 Millionen Pfund U3O8, wovon lediglich circa 138 Millionen Pfund durch die weltweite Uran-Förderung abgedeckt werden.



Derzeit sind 439 Reaktoren weltweit in Betrieb, 51 sollen in den nächsten 5 Jahren in Betrieb gehen und 325 befinden sich derzeit in der Planung. Die Atomkraft könnte somit die Haupt-Energiequelle der Zukunft werden.





Der weltweite Uranbedarf soll durch den Neubau von Kernkraftwerken bis zum Jahr 2030 auf rund 300 Millionen Pfund U3O8 ansteigen.



Zwar ist der Uran-Spotpreis in den letzten beiden Jahren ordentlich gestiegen, doch konnten viele Minen aufgrund des anhaltend niedrigen Preises nicht mehr gewinnbringend produzieren und wurden vorübergehend geschlossen. Auch die Investitionen in die Uranexploration sind seit dem Jahr 2012 stark rückläufig und von rund 900 Mio. USD auf heute weniger als 200 Mio. USD jährlich gefallen (Quelle: S&P Global Market Intelligence).



Zuletzt konnte das Angebotsdefizit durch Lagerbestände ausgeglichen werden, doch diese werden nicht mehr lange halten.



Ein interessantes Unternehmen welches in Argentinien eine Vorreiterrolle bei der einheimischen Produktion einnehmen könnte sehen wir uns heute mal an. Bis dato ist das Land komplett auf den Import angewiesen. Derzeit sind im Land 3 Reaktoren + 6 Forschungsreaktoren aktiv, ein weiterer befindet sich im Bau und 4 weitere sind in Planung bzw. in der Entwurfsphase.



BLUE SKY URANIUM (TSX-V: BSK / WKN: A12GAR)







Highlights:

• Bereits nachgewiesene Ressourcen gemäß NI 43-101 von 22,7 Mio. Pfund U3O8 (0,037%) und 11,5 Mio. Pfund Vanadium (0,019%)



• Bohrergebnisse gestern vorgelegt – weitere ausstehend



• Durch die sehr oberflächennahe Ressource und dem Beiprodukt Vanadium liegen die Produktionskosten lt. PEA bei niedrigen 18,27 USD / Pfund U3O8



• Geologisches Modell des Projekts von BSK ist mit einer Mine in Kasachstan vergleichbar (0,03% Urangehalt), hierbei handelt es sich um eine der größten Minen weltweit.



• Das Management-Team hält rund 10% aller Aktien



• Geführt von der Grosso Group: Pioniere in der Exploration in Argentinien



• Entdecker des Weltklasse Gualcamayo Projekt (Yamana Gold), sowie des Navidad Silberprojekts – das derzeit größte nicht in Produktion befindliche Silbervorkommen von Pan American Silver und der Chinchillas Mine, die vor kurzem von SSR Mining in Produktion gebracht wurde.



Blue Sky Uranium ist die führende Uranexplorationsfirma in Argentinien. Ziel ist es Uranlagerstätten möglichst kostengünstig in Produktion zu bringen und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Wichtig ist dem Unternehmen aus der Grosso-Group die Einhaltung aller Umweltauflagen und die exzellenten Beziehungen zur Regierung und der einheimischen Bevölkerung.



Bis dato hat Blue Sky Uranium das Exklusivrecht auf zwei Uranprojekte in zwei verschiedenen Provinzen in Argentinien. Flagschiff ist dabei das Amarillo Grande Projekt welches bereits über eine Uran- und Vanadiumressource gemäß NI 43-101 sowie über eine positive ökonomische PEA (vorläufige ökonomische Machbarkeitsstudie) verfügt.



Quelle: Blue Sky Uranium



Brandaktuell wurden erst GESTERN am 05. April 2022 Bohrergebnisse von der Ivana Lagerstätte (Amarillo Grande Projekt) veröffentlicht.



Nachfolgend die Highlights und anschließend mein Einschätzung dazu:



- 5 m mit durchschnittlich 1.566 ppm U3O8 und 243 ppm V2O5 in Bohrung AGI-568, die mehr als 1,5 km vom südwestlichen Rand der aktuellen Mineralressource entfernt liegt



- einschließlich 7.027 ppm U3O8 und 236 ppm V2O5 über 1 m



- 3 m mit durchschnittlich 702 ppm U3O8 und 1.119 ppm V2O5



- einschließlich 1.774 ppm U3O8 und 1.981 ppm V2O5 über 1 m in AGI-601



Das sind nur zwei der Highlights der aktuellen Bohrergebnisse.



Beachtlich dabei ist, dass Bohrloch AGI-568 ausserhalb der aktuell festgestellten Ressource gemäß NI 43-101 liegt und mit 0,1566% oder 1.566 ppm (parts per million), die Gehalte fast 10-mal so hoch sind wie bei der bisherigen oberflächennahen Ressource und mehr als 4-mal so hoch als die Urangehalte der bisherigen Gesamtressource.



Die Pressemeldung zu den Ergebnissen ist hier verlinkt:

blueskyuranium.com/news-releases/blue-sky-uranium-reports-5-metres-grading-0.15-u3o8-including-1-metre-of-0.7-u3o8-from-1.5-kilometre-step-out-drill-hole-at-t/





Auch die infill-Bohrungen, also Ergebnisse innerhalb der bisher definierten Ressourcenzone haben höhere Gehalte als bislang festgestellt.

Quelle: Blue Sky Uranium



Links unten in der Grafik sehen wir Bohrloch AGI-568 welches die sehr hohen Urangehalte von 0,1566% erzielt hat. In gelb markiert sind die Ergebnisse welche bis dato noch ausstehend sind.



Nikolaos Cacos, President & CEO von Blue Sky, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit diesen jüngsten Ergebnissen, die auf einen großen Erfolg in allen Bereichen des Programms hinweisen. Neue starke Uran- und Vanadiummineralisierungen sowohl innerhalb der Lagerstättenränder als auch in einer großen Step-out-Bohrung bestätigen das Potenzial, die Lagerstätte Ivana sowohl zu erweitern als auch höherzustufen. Wir freuen uns auf die endgültigen Ergebnisse des Programms, die uns bei der Planung der nächsten Schritte für diese bemerkenswerte Lagerstätte und dieses Projekt helfen werden.“



Weitere 2.300 Proben, die aus den letzten 209 im Rahmen des aktuellen Programms bei Ivana niedergebrachten Bohrungen entnommen wurden, sind vor Kurzem zur Laboranalyse eingesandt worden. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingegangen sind und interpretiert wurden.



Blue Sky konzentriert sich auf die Exploration von Uran und Vanadium im Süden Argentiniens. Insgesamt kontrolliert man mehr als 450.000 Hektar and Land. Das Unternehmen geht davon aus, weitere Lagerstätten zu finden die oberflächennahe Vorkommen beherbergen und damit für eine schnelle und kostengünstige Entwicklung bis hin zur Produktion in Frage kommen. Das Amarillo Grande Uranium-Vanadium Projekt in der Rio Negro Provinz gilt als sogenannte "district-scale" Entdeckung und beherbergt die größte Uranressource des Landes und obendrein noch große Mengen an Vanadium als Beiprodukt.



Die argentinische Regierung hat ihre Unterstützung für die einheimische Produktion erneut betont um nicht mehr auf Importe angewiesen zu sein. Ziel ist die CO2 Reduzierung durch den Ausbau von Atomkraft. Zu den derzeit drei aktiven Reaktoren im Land sollen noch zwei weitere die sich derzeit im Bau befinden, dazukommen.



Bis zum Jahr 2025 soll sich der Uranverbrauch im Land verdoppeln. Exzellente Voraussetzungen für die Projekte von Blue Sky Uranium.



Amarillo Grande Projekt – Rio Negro Provinz, Argentinien



Das Projekt verfügt über bereits nachgewiesene Ressourcen gemäß NI 43-101 von 22,7 Mio. Pfund U3O8 (0,037%) und 11,5 Mio. Pfund Vanadium (0,019%).



Quelle: Blue Sky Uranium



Durch die sehr oberflächennahe Ressource und dem Beiprodukt Vanadium liegen die Produktionskosten lt. PEA bei niedrigen 18,27 USD / Pfund U3O8.

Das geologische Modell des Projekts von BSK ist mit einer Mine in Kasachstan vergleichbar (0,03% Urangehalt), hierbei handelt es sich um eine der größten Minen weltweit.



Die Ivana Lagerstätte welche die komplette Resource des Amarillo Grande Projekts beherbergt liegt 25km nördlich von Valcheta City, wo Blue Sky Uranium ein festes Explorationscamp und Büro eingerichtet hat. Anbindung an Strom, Straßen und das Schienennetz ist in unmittelbarer Nähe vorhanden.



Quelle: Blue Sky Uranium



Das gesamte Projekt erstreckt sich über eine Länge von ca. 145km und einer gigantischen Fläche von 300.000 Hektar. In den vergangenen 12 Jahren hat Blue Sky Uranium hier zahlreiche Uran- und Vanadiumfunde zu vermelden gehabt, welche in der Ivana Zone zusammengefasst werden, die wiederum nur einen kleinen Teil des gesamten Projekts ausmacht.

Quelle: Blue Sky Uranium



PEA bescheinigt Rentabilität des Projekts

Die vorläufige ökonomische Einschätzung zum Amarillo Grande Projekt von Februar 2019 errechnet bei einer 13 jährigen Minenlaufzeit eine jährliche Produktion von 1,35 Mio. Pfund U3O8 zu günstigen All-In Sustaining Kosten von 18,27 USD je Pfund. Der Spotpreis für Uran liegt derzeit bei 29,80 USD je Pfund.

Die Kosten (CAPEX) für den Bau der 6.400 tpd Anlage sollen bei 128 Mio. USD liegen und die Rückzahlungsdauer der Investition bei soliden 2,4 Jahren.

Es errechnet sich ein NPV (8%) von 135,2 Mio. USD (zum Vergleich die aktuelle Market Cap mit 16 Mio. USD), und eine IRR von 29,3%.



Die Pressemeldung zur PEA ist hier verlinkt: https://blueskyuranium.com/news/2019/blue-sky-uranium-announces-a-posi ...



Nachfolgend der 5-Jahreschart von Blue Sky Uranium an der TSX-Venture in kanadischen Dollar (CAD).



Quelle: Blue Sky Uranium



Weitere Informationen zu Blue Sky Uranium erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.blueskyuranium.com



