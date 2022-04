Wir haben Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst von Sphene Capital, gefragt, ob und wie Anleger zwischen Value- und Growth-Aktien unterscheiden sollten. Welche Strategie ist besser? Ist eine der beiden Strategien zu bevorzugen? Haslers meinungsfreudige Antwort im vollen Wortlaut:



"In der Regel wird in den Medien von verschiedenen Investmentstilen geschrieben, die angeblich nicht miteinander in Einklang gebracht werden können. Die bekanntesten Gegenspieler sind Value und Growth. Und nur wenige Elemente der modernen Investitionstheorie sind besser geeignet, die Anleger zu spalten als die Frage, ob Value die bessere Anlagestrategie ist als Growth.

Obwohl sich die Zunft bereits über die Definition von Value und Growth nicht einig ist, wird in den meisten Fällen eine Klassifizierung allein anhand der Bewertungsmultiplikatoren vorgenommen. Das heißt, dass Value in der Regel über Bewertungsmultiplikatoren definiert wird, die unter dem Durchschnitt liegen, während Growth-Aktien mit Multiplikatoren bewertet sind, die über dem allgemeinen Marktdurchschnitt liegen.