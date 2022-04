Für das Gesamtjahr 2021 wies Pfizer einen Umsatz von 81,3 Milliarden US-Dollar aus. Klammert man die Umsätze mit dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoff Comirnaty und dem Corona-Medikament Paxlovid aus, wuchsen die Umsätze organisch um 6 Prozent auf 44,4 Milliarden US-Dollar. In der Zusammenarbeit mit BioNTech wandert der Großteil der Umsätze dabei zum US-Partner Pfizer, der für 2021 rund 36,9 Milliarden US-Dollar an Erlösen mit dem von Biontech entwickelten Covid-Impfstoff erzielte. Die Erlöse von Biontech resultieren nur im Umfang von drei Milliarden Euro aus direkten Verkäufen von Impfstoff in den eigenen Vertriebsgebieten Deutschland und Türkei. 14,3 Milliarden Euro entfallen auf Ertragsanteile im Rahmen der Partnerschaft mit Pfizer.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild verharrte der Kurs von Pfizer von Oktober 2018 bis März 2020 in einer Seitwärtsrange. In dieser Range reagierte das Papier des größten Profiteurs der Pandemie paradoxerweise im Corona-Sell-Off (März 2020) mit 31 Prozent an Kursverlust. Ab März 2020 bildete der Kurs mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs einen Aufwärtstrend aus, dessen untere Begrenzung aktuell noch intakt ist. Die fallende obere Begrenzung komplettiert den Kursverlauf zu einem Dreieck, wo die Wahrscheinlichkeit einer Auflösung in Trendrichtung größer ist als ein Durchbrechen der unteren Trendbegrenzung. Auch auf die Invasion der Russen in die Ukraine reagierte das Papier mit steigenden Kursen bis zum 18. März 2022. Die auf die Pandemie basierenden Umsätze sorgen in 2022 für ein erwartetes KGV von aktuell nur 7,97. Wahrscheinlich wird das Corona-Virus für die Menschheit zu einem ständigen Ärgernis, was die Umsätze von Pfizer oben halten könnte. Die Diskussion über die Freigabe der Patente und die steigende Konkurrenz sollten aber für ein Abflachen der Gewinne sorgen.