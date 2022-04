Grünwelt Wärmestrom: Ökologisch und sozial verantwortungsvoll heizen

Bild: Staudam der Stromlieferant. Bildquelle: https://www.gruenwelt.de/

In den letzten Jahren sind die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel stetig weiter in den Vordergrund gerückt – sowohl in Politik und Wirtschaft als auch im privaten Bereich. Einen besonderen Platz nimmt dabei die Energiewende ein, die heute wichtiger und dringlicher denn je ist. Mittlerweile ist Ökostrom - ein essenzieller Pfeiler dieser Energiewende - glücklicherweise schon deutlich weiter verbreitet als noch vor einigen Jahren: Laut Umweltbundesamt konnte im Vorjahr etwa 41% des Bruttostromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen wie zum Beispiel Wasserkraft gedeckt werden. Die Nachfrage nach Ökostrom steigt stetig an – entsprechend bauen auch die Stromanbieter ihre Angebote aus.

Einer dieser Anbieter ist Grünwelt Wärmestrom, ein mittelständischer Stromanbieter Bereits seit 2015 existiert das Unternehmen und liefert 100% zertifizierten Ökostrom an Privat- und Gewerbekunden mit Nachtspeicherheizung oder einer Wärmepumpe. Der Stromanbieter setzt sich allerdings nicht nur für eine nachhaltige Energieversorgung ein, sondern unterstützt über eine gemeinnützige Schwestergesellschaft auch soziale Projekte.

Strom aus 100 % erneuerbaren Energieträgern: Grünwelt Energie liefert Öko- und Wärmestrom

Ökostrom aus rein europäischer Erzeugung – das ist das Versprechen, welches das Unternehmen seinen Verbrauchern gibt. Grünwelt Wärmestrom agiert im gesamten Bundesgebiet und setzt hier auf 100 % nachhaltige Alternativen zu herkömmlichem Strom, wie zum Beispiel Wasserkraft. Dabei achtet der Anbieter darauf, den Strom nicht nur in verlässlicher Öko-Qualität, sondern auch zu fairen Preisen bereitzustellen. In vielen Fällen sind die Ökostromtarife von Grünwelt Wärmestrom daher günstiger als die der lokalen Grundversorger oder vergleichbarer Anbieter.

Der Fokus des Stromanbieters liegt auf der Bereitstellung von Wärmestrom für Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen. Nachdem Nachtspeicherheizungen in den 1960er Jahren in Deutschland sehr populär waren, gibt es heute deutlich weniger Haushalte in Deutschland, die ihren Strom über diese Versorgungsart beziehen. Starken Zuwachs verzeichnet dagegen die Wärmepumpe als klimafreundliche und effiziente Art der Wärmeerzeugung. Gut zu wissen: durch gesetzliche Regelungen ist die Nutzung von Strom zu Heizzwecken deutlich günstiger als der normale Haushaltsstrom. Davon profitieren alle Kunden, die ihre Wohnung über einen speziellen Heizstromtarif versorgen lassen.