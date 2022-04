Es war gestern weniger die weitere Eskalation im Wirtschaftskrieg durch neue Sanktionen, sondern vor allem die Fed in Gestalt der Vize-Chefin Brainard, die gestern die Aktienmärkte der Wall Street unter Druck brachte. Vor allem ihre Anspielungen auf Paul Volcker und sein rigides Agieren gegen die Inflation und die Aussagen zur schnellen Bilanz-Reduzierung kamen an der Wall Street nicht gut an. Die Fed hat nun mehrfach klar gemacht, dass sie die Geldpolitik heftig straffen wirdw, um die Inflation bekämpfen zu können - aber die Märkte wollen noch weiter das Schema der letzten Jahre spielen. War das alles nur eine Bärenmarktrally in den letzten Wochen? Heute das Protokoll der letzten Sitzung der Fed (20Uhr deutscher Zeit) im Fokus..

1. Goldpreis: Liegen die Risiken auf der Unterseite?

2. Hyperinflation im Deutschen Reich – Parallelen zur Inflation heute?

