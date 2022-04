Burggraben-Aktien gegen die Inflation

Seit einigen Wochen hält der Russland-Ukraine-Konflikt die Welt in Atem. Nach der Corona-Krise stellt der Krieg die zweite große wirtschaftliche Herausforderung innerhalb der letzten 24 Monate dar. Die Notenbanken haben in dieser Zeit massiv Geld aus dem Nichts geschaffen, um die Wirtschaft zu stützen. Wie von uns bereits vor zwei Jahren angekündigt, musste dies zwangsläufig zu einer steigenden Inflation führen. Die Tatsache, dass Energie- und Nahrungsmittelpreise aufgrund des Krieges stark steigen, wird die Geldentwertung beschleunigen. Anleger und Sparer stehen vor dem Dilemma, wie sie ihre Kaufkraft schützen können. Burggraben-Aktien sind ein smarter Ausweg – nicht nur in einem inflationären Umfeld.

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/burggraben-aktien