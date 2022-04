Börse gettex: Wachstum im 1. Quartal 2022 beschleunigt sich

„Die Orderausführungen (Trades) der auf gettex gehandelten Zertifikate kletterten im ersten Quartal um 80 Prozent auf 732.000 und das Orderbuchvolumen um 102 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro gegenüber dem 4. Quartal 2021“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Noch deutlicher wird der Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal 2021: Die Trades legten um 510 Prozent und der Umsatz um 343 Prozent zu.“

Über alle Produktgattungen hinweg, also unter Einbeziehung von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs, steigerte sich die Zahl der Trades auf gettex um 30 Prozent und der Umsatz stieg um 36 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2021 (83 Prozent bei den Trades und 60 Prozent beim Umsatz waren es gegenüber dem 1. Quartal 2021).

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf des Jahres 2022 an der Börse gettex sehr zufrieden“, so Ertl weiter, „auch weil wir beim Zertifikatehandel Monat für Monat kräftig zulegen konnten. Dies ist ein deutlicher Beleg für die hohe Qualität unserer Orderausführungen – und das ohne Maklercourtage und Börsenentgelte“, so Ertl abschließend.

Die meistgehandelten Zertifikate im 1. Quartal 2022

Im ersten Quartal 2022 wurden ein Put auf den DAX, ein Faktor 15x Long Silver und ein Turbo Bull DAX KO am meisten über gettex gehandelt.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – aktuell mehr als 385.000 Papiere.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex einen eigenen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an.

gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet zwei komplementäre Handelsmodelle an – das Spezialisten-Modell „Börse München“ und „gettex“, den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 28.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex mehr als 385.000 Wertpapiere.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.