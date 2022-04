Nach der jahrelangen Bodenbildungsphase um 4,50 Euro gelang es der K+S-Aktie Ende 2020 endlich einen Trendwechsel zu vollziehen und über die Hürde von 15,00 sowie 19,28 Euro direkt in den Widerstandsbereich um 25,00 Euro zuzulegen. An dieser Stelle wurde in der letzten charttechnischen Besprechung vom 10. März 2020: „K+S: Long-Chance, aber wo?“ zwar auf ein Folgekaufsignal hingewiesen, ein derart schneller Ausbruch wurde allerdings nicht erwartet. So sieht’s jetzt aber aus, dadurch wurden weitere Grundsteine für Zugewinne auf mittelfristiger Basis gesetzt.

Große Kurslücke geschlossen

Solange sich die K+S-Aktie oberhalb der einstigen Hürde von rund 25,00 Euro aufhält, sind weitere Gewinne zu favorisieren, der nächste Stopp könnte demnach im Bereich von 33,28 und darüber um 37,80 Euro liegen. Zeitgleich sollten sich Investoren allerdings auch auf Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau um 25,00 Euro einstellen. Dies wäre im Übrigen ein idealer Einstiegspunkt für neuerliche Long-Positionen. Rücksetzer darunter sollten mit Vorsicht genossen werden, dies könnte nämlich Abschläge auf 19,28 Euro forcieren.