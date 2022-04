Chinesische Aktien haben volatile Wochen hinter sich. Ankündigungen der US-Regierung haben Anleger zunächst verunsichert. Chinesische Unternehmen, die an den US-Börsen über "American Depositary Receipts" (ADRs) gehandelt werden und Prüfungsanforderungen nicht erfüllen, könnten demnach von der Börse genommen werden. JPMorgan ist jedoch zuversichtlich, dass in den USA börsennotierte chinesische Aktien zulegen könnten, berichtet CNBC.

"Wir sind der Meinung, dass sich die geopolitischen Spannungen verringern und die Zusammenarbeit zwischen den USA und China in Bezug auf die Prüfungsunterlagen für in den USA notierte China-ADRs verbessert, was die Stimmung der Anleger für diese Aktiengruppe ebenfalls verbessern dürfte", zitiert CNBC Wendy Liu, Chefanalystin für chinesische Aktien bei JPMorgan. "Ein solcher kooperativer Ausblick ist weitaus positiver als die Befürchtungen von Sanktionen im vergangenen Monat."