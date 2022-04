Plug Power - Führendes Brennstoffzellenunternehmen aus den USA. Angesichts der zunehmenden Konzentration des Unternehmens auf grünen Wasserstoff werde die Unternehmung am meisten von einer möglichen Steuergutschrift für grünen Wasserstoff profitieren. Das Kursziel wird von Bernstein auf 38 US-Dollar, circa 34,84 Euro gesetzt. Aktuell steht die Aktie bei etwa 28 Euro. Aufwärtspotenzial: Fast 19 Prozent, meinen die Bernstein-Analysten.

Ballard Power Systems - Das Unternehmen sei laut Bernstein in einer schnell wachsenden Branche tätig, in der das Interesse an Wasserstoff für den Schwerlastverkehr weiterhin groß sei. Die Bank prognostiziert für das Unternehmen ein Umsatzwachstum von elf Prozent im Jahr 2022, angetrieben durch ein Wachstum von 22 Prozent bei den Brennstoffzellenprodukten. Bernstein setzt ein Kursziel von 27 US-Dollar, etwa 24,74 Euro für die Aktie, die aktuell bei circa 10,90 Euro steht. Ein Aufwärtspotenzial von etwa 75 Prozent.