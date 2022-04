GR Silver Mining liefert erneut hohe Silbergrade aus Mexiko!

GR Silver Mining: Hohe Silbergrade auf San Marcial

GR Silver Mining (0,25 CAD | 0,19 Euro; CA36258E1025) hat erst vor wenigen Tagen erfolgreich 7,35 Mio. Dollar bei Investoren über ein Private Placement eingesammelt (siehe hier). Nun melden die Kanadier Ergebnisse aus drei Bohrungen aus dem vergangenen Jahr vom Plomosas-Projekt in Mexiko. Dort, in der Zone San Marcial, stieß man erneut bei Untertagedrills auf hohe Gold- und Silbergrade. Sie bestätigen die Erweiterung des Mineralkörpers in der Tiefe sowie entlang des Streichens, was eine potenzielle Ressourcenerweiterung wahrscheinlicher macht. Bisher verfügt GR Silver Mining hier über eine Ressource mit rund 40 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die nun vorgelegten Bohrergebnisse kamen unter anderem auf 0,4 Meter mit 1.413 g/t Silber (Bohrloch: SMI21-07). Ein Teilabschnitt über 7,4 Meter wies hier zudem 201 g/t Silber im Schnitt auf. Alle Ergebnisse finden sich an dieser Stelle.

Das Untertagebohrprogramm 2021 hat mit diesen und anderen Ergebnissen eine hochgradige Silbermineralisierung unterhalb der bestehenden Ressource auf San Marcial bestätigt. Allerdings stehen auch noch die Ergebnisse von acht weiteren Bohrlöchern aus 2021 aus. In dieser Zone wird in diesem Jahr bereits mit drei Bohrgeräten ein neues Bohrprogramm umgesetzt. Das Ziel ist es, die bestehende Ressource deutlich zu vergrößern. Ebenso wird an der historischen Plomosas-Mine auf der Liegenschaft die Exploration vorangetrieben, so dass auch diese Ressource vergrößert werden kann.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,25 CAD | 0,19 Euro

Das könnte Sie auch interessieren:

Bilder/Tabellen/Graphiken: TK News Services UG (haftungsbeschränkt), GR Silver Mining