Das letzte markante Hoch markierte Dow bei 71,38 US-Dollar im Sommer letzten Jahres, anschließend ging das Wertpapier in eine Konsolidierung über und setzte auf 52,07 US-Dollar Ende 2021 zurück. Nach einem anschließenden Trendwechsel konnte zuletzt der Bereich um 65,00 US-Dollar und damit eine wichtige Hürde aus der zweiten Jahreshälfte 2021 erreicht werden. Hier scheint sich nun seit Tagen ein klares Topping-Muster auszubilden, was sogar für kurzfristige Short-Positionen in Erwägung gezogen werden kann.

Vorbörslich schwächer

Bereits die vorbörsliche Indikation lässt eine Abwärtsbewegung erahnen, unterhalb von 62,82 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücksetzer zunächst in den Bereich des EMA 50 bei 61,21 US-Dollar, darunter glatt 60,00 US-Dollar merklich zunehmen. Hierbei wäre sogar ein Test der unteren Trendkanalbegrenzung um 59,89 US-Dollar möglich. Ein bullisches Szenario kann kurzfristig nicht abgeleitet werden, vollständigkeitshalber dürfte ein derartiger Fall erst oberhalb von 66,00 US-Dollar einsetzen.