Brascan Gold Inc. ( CSE: BRAS; FRA: 5ZT ) will über sein Tochterunternehmen Baie Verte Resources Inc. sieben aussichtsreiche Goldgrundstücke in der Provinz Neufundland erwerben. Brascan hat mit dem Verkäufer, der Quinlan Prospector's Group, eine entsprechende eine Absichtserklärung für eine Option unterzeichnet. Die Grundstücke erstrecken sich über insgesamt 13.125 Hektar, die breit über Neufundland verteilt sind. Brascans derzeit fünf Goldgrundstücke konzentrieren sich im Norden Neufundlands im Gebiet Baie Verte.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass das Unternehmen und Quinlan ein endgültiges Optionsabkommen mit Quinlan abschließen, das es Brascan ermöglicht, eine 100%ige Beteiligung an den Grundstücken zu erwerben, wenn innerhalb von 48 Monaten nach Unterzeichnung des endgültigen Abkommens die folgenden Bedingungen erfüllt werden: (i) Leistung von Barzahlungen an Quinlan in Höhe von insgesamt 281.000 $; (ii) Ausgabe von insgesamt 2.100.000 Stammaktien des Unternehmens an Quinlan oder dessen Beauftragten; und (iii) Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 400.000 $ zur vollständigen Durchführung eines Explorationsprogramms. Die Aktienemissionen und Barzahlungen werden während der Laufzeit des endgültigen Abkommens schrittweise erhöht. Nach Abschluss des endgültigen Abkommens wird Quinlan eine 2 %-Nettoschmelzlizenzgebühr („NSR“) für die Grundstücke erhalten, von der Brascan 1% für 1.000.000 Dollar bei oder vor einer Produktionsentscheidung erwerben kann.

Die von Quinlan vorgelegte Beschreibung der einzelnen Grundstücke lautet wie folgt:

Arsenic Island

Überschneidet sich mit der Dog Bay-Verwerfungslinie. Lehrbuchmäßige Faltung in den Aufschlüssen mit intensiver Quarz-Aderung.

Miles Cove

Das Grundstück umfasst eine historische Kupfermine und 1 km ihrer Streichlänge mit ungetesteten Goldwerten.

Gem Lake

Das Grundstück umfasst einen Abschnitt der unerforschten Davidsville Group, die dieselbe Gruppe ist wie die hochgradige Keats-Goldzone, die von Newfound Gold Corp. erschlossen wurde.

Valentine Lake Gebiet

Das Grundstück befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Marathon Golds Goldlagerstätte Valentine Lake mit mehreren Millionen Unzen Gold. Historische Proben zeigen einen hohen Goldgehalt in Ablagerungen und Böden, die das Potenzial für eine Mineralisierung haben könnten, die möglicherweise übersehen wurde.

Avalon

Das Grundstück Avalon umfasst ein strukturell kontrolliertes, scherungsbezogenes, epithermales Prospektionsgebiet.

Grundstück Big Vein

Das Grundstück umfasst ein sehr großes Quarzgangsystem, das noch nie auf Gold untersucht wurde. Die über 100 m lange Ader grenzt an eine Gold-See-Sediment-Anomalie.

Indian Point

Das Grundstück umfasst eine sehr große und beständige Struktur mit weit verbreiteten anomalen Goldwerten.

Nach der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens beabsichtigt Brascan, unverzüglich Feldprogramme einschließlich Bohrungen durchzuführen, um das Goldpotenzial der Grundstücke zu erweitern.

Balbir Johal, CEO und Director von Brascan, erklärte: „Brascan baut ein großes Portfolio an Goldgrundstücken auf, die sorgfältig in Neufundland ausgewählt wurden. Das Unternehmen hat Full Circle Drilling Inc. beauftragt, in den kommenden Monaten mehrere Bohrprogramme zu starten.“

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Brascan Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was einen weiteren Interessenkonflikt bedeutet. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Brascan Gold nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.