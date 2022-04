S&P 500 - Kursrückgang bis 4.100 Punkte erwartet

An der Lage hat sich nichts geändert. Sollte es zu einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten kommen, wäre langfristig mit einem Kursrückgang bis 4.100 Punkte zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Die erste Anlaufmarke, der 10er-EMA im Wochenchart bei 4.460 Punkten, wurde am heutigen Mittwoch erreicht. Bricht der S&P 500 hier nach unten durch, könnte sich die Abwärtsdynamik weiter erhöhen und ein weiterer Kursrutsch bis 4.100 Punkte bevorstehen.

Der Stopp der Short-Position wird auf Einstand nachgezogen.