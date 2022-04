Jahrelang lautet der Slogan der Bullen: Don´t fight the Fed! Und sie hatten Recht damit: egal was passierte - ob Finanzkrise oder Corona - die US-Notenbank und andere Zentralbanken sprangen den Märkten mit Liquidität zur Seite. Daher war das Motto "buy the dip" auch jahrelang so erfolgreich. Aber nun passiert das Gegenteil: die Fed will und muß die Inflation nach unten bringen - und ist dafür bereit, die US-Wirtschaft und die Aktienmärkte mit einer rigiden Geldpolitik (Zinsanhebungen, aber vor allem Bilanzreduzierung) in die Rezession rutschen zu lassen. Denn bei hoher Inflation kommt die Rezession so oder so (weil die Nachfrage und der Konsum aufgrund der Teuerung einbrechen). Bill Dudley (Ex-Chef der New York Fed) hat die Märkte heute noch einmal explizit gewarnt - so wie gestern die Vize-Chefin der US-Notenbank Brainard: Don´t fight the Fed!

Hinweise aus Video:

1. Shanghai Lockdown: Bewohner protestieren – Drohne ruft zur Ordnung!

2. Wie eine Zinsanhebung der EZB die Energiepreise absenken soll

