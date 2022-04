Gold und Goldaktien seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 3

01.04.22: Schweden betrachtet Covid-19 nicht mehr als Gefahr für die Gesellschaft und schafft das Pandemiegesetz ab. Die meisten Maßnahmen wurden am 9. Februar aufgehoben. Die Inzidenz sinkt zwischen dem 9. Februar und dem 7. April von 1.978 auf 60.N-tv.de vom 07.04.22: „Experten analysieren Maßnahmen. Vernichtendes Urteil über Schwedens Corona-Sonderweg“.Kommentar: Die Pharmalobby gibt vor der Abstimmung über eine Impfpflicht im deutschen Bundestag noch einmal alles.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 56.642 Euro/kg, Vortag 56.691 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zeigt sich unverändert (aktueller Preis 24,26 $/oz, Vortag 24,26 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 964 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.164 $/oz, Vortag 2.178 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 102,87 $/barrel, Vortag 107,14 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 158,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 2,1 %. Franco-Nevada verbessert sich 2,3 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 7,3 % und Vista 3,8 % nach. Monument erholt sich 4,8 %. Bei den Silberwerten geben Santacruz 6,5 %, Great Panther 6,4 % und Silver Bull 5,3 % nach. New Pacific verbessert sich 2,6 %.