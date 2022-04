Zinsanhebung kann Inflation drücken +++ Neue Korrekturwelle gestartet?

Ask 9,51

Ask 9,51

Ask 9,44

Ask 9,44

Studie: Zinsanhebung der EZB würde die Inflation drücken

von Sven Weisenhaus

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind in der Euro-Zone im Februar um einen erneuten Rekordwert von 31,4 % zum Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat gestern mitteilte.

Hauptgrund dafür waren wieder die Energiepreise, die um 87,2 % teurer als im Vorjahr waren. Doch auch wenn man diesen Bereich ausklammert, zogen die Erzeugerpreise mit +12,2 % immer noch kräftig an. Die Energiepreise sind also nicht das einzige Problem.

EZB will immer noch nicht energisch reagieren

Und daher verwundert es, dass immer noch einige Mitglieder der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Bremse einer geldpolitischen Wende stehen. So warnte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane vor einer Überreaktion auf die derzeit hohe Inflation. Es gelte, die mittlere Sicht im Blick zu halten, sagte er gesterm auf einer Finanz-Konferenz. Der Inflationsdruck werde sich mit der Zeit abbauen.

Dass diese Zeit eigentlich längst hätte kommen sollen, glaubt man den Worten der EZB von vor einigen Monaten, scheint er weiterhin zu ignorieren.

Und das gilt auch für EZB-Direktor Fabio Panetta. Aus dessen Sicht könne sich eine Straffung der Geldpolitik nicht direkt auf die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise auswirken. Denn diese würden von weltweiten Einflussgrößen und jetzt vom Ukraine-Krieg angetrieben, so Panetta heute.

Studie: Zinsanhebung der EZB könnte Verbraucherpreise drücken

Diese Argumentation der EZB, die in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören war, hat gestern gewichtige Gegenargumente erhalten. Denn einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge können Zinserhöhungen der EZB sehr wohl die Energiepreise drücken. Grund dafür sei die durch steigende Zinsen erwartete Euro-Aufwertung. Dadurch würden die Preise für in Dollar gehandelte Ölprodukte reduziert, so die Studie.

Konkret würde eine Leitzinserhöhung, die den Zins der 1-jährigen deutschen Bundesanleihe um 0,25 Prozentpunkte steigen lasse, die deutschen Verbraucherpreise noch im selben Monat um 0,2 % dämpfen. Denn laut den Berechnungen des DIW steigt der effektive Wechselkurs des Euro nach der Zinserhöhung um 2 % und bleibt für rund 10 Monate erhöht. Das heißt, dass Käufer aus dem Euroraum für die gleiche Euro-Summe 2 % mehr des in Dollar gehandelten Öls erhalten. Zudem würde der Ölpreis auch im Zuge des Zinsschocks nachgeben. Dadurch dürften die Energiepreise um bis zu 4 % fallen. Die Preise für Heizöl könnten sogar um 9 % nachgeben.