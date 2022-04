Die Öffnung der Bücher von eBay zum 4. Quartal 2021 fiel mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 zusammen. An der Börse Nasdaq fiel der Aktienkurs von Ebay auf, indem ein zunächst deutlicher Kursrutsch, der wegen eines enttäuschenden Umsatzausblicks zustande kam, noch in einen Gewinn umgemünzt wurde. Am Ende brachte der Titel des Online-Handelsplatzes ein Plus von 1,6 Prozent über die Ziellinie. Die intraday Kursspanne am 24. Februar machte dabei knapp 12 Prozent aus. Die Aktionäre honorierten eine Umsatzsteigerung von 5 Prozent auf rund 2,6 Milliarden US-Dollar. Leider schrumpfte der von den Mitgliedern generierte Handelsumsatz in diesem Quartal um 10 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Im gesamten Jahr 2021 war der Handelsumsatz im Jahresvergleich konstant bei 87,4 Milliarden US-Dollar.

Zum Chart

Die Veröffentlichung der Q 3 Zahlen am 27. Oktober 2021 führte bei eBay zu einem Kursverlust in Form eines Overnight-Gaps von knapp 9 Prozent. Der Tag vor der Veröffentlichung markierte auch das All Time High bei 80,44 US-Dollar. Der dabei angestoßene Abwärtstrend erstreckt sich bis zur Unterstützung in Höhe der Magic Number bei 50 US-Dollar, was einer Korrektur um 38 Prozent entspricht. Die Unterstützung beim Niveau von 50 US-Dollar wurde drei Mal getestet und bildet dabei einen Boden aus, von dem der Kurs auch den Abwärtstrend nachhaltig gebrochen hat. Aktuell zollt die Aktie der schlechten Stimmung am Markt Tribut und entfernt sich vom partiellen Hoch, welches am 29. März bei 60,39 US-Dollar gebildet wurde. Bis in das Jahr 2024 wird mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie in Höhe von 14 Prozent gerechnet, was einem erwarteten KGV von aktuell 12,11 gleichkommt. Auf Basis des Wachstumspotentials erscheint die Aktie leicht unterbewertet.