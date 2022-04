Die Fed hat gestern in ihrem Protokoll der letzten Sitzung klar gemacht, dass sie die Bilanzsumme ab Mai pro Monat um 95 Milliarden Dollar reduzieren wird - das ist fast doppelt so viel Reduzierung wie bei dem letzten Quantitative Tightening der Fed 2017 bis 2019. Was aber bedeutet das für die Aktienmärkte? In den letzten Jahren gab es eine große Übereinstimmung zwischen der Bilanzsumme der Fed und der Entwicklung der Aktienmärkte (sichtbar vor allem bei US-Leitindex S&P 500) - ist diesmal alles anders? Vor allem der Tech-Index Nasdaq hat in den letzten beiden Handelstagen jeweils mehr als 2% verloren - kurzfristig aber besteht die Chance auf eine Erholung. Aber die Fed will die financial conditions straffen - die Märkte müssten dabei "kooperieren", wie gestern Bill Dudley sagte..

