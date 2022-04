Die Märkte haben sich in letzter Zeit besonders auf die "realen Renditen" von Staatsanleihen konzentriert. Es wird erwartet, dass sie weiter ansteigen. Das berichtet Barron’s. Die "reale Rendite" einer Anleihe ist ihre nominale Rendite abzüglich der erwarteten jährlichen Inflationsrate.

Normalerweise bevorzugen Anleger eine höhere nominale Rendite als die Inflationsrate, damit ihre Anlage auch unter Berücksichtigung der Inflation noch an Wert gewinnt. Die 10-jährige US-Staatsanleihe wies jedoch fast während der gesamten Pandemiezeit eine negative Realrendite auf. Die Fed kaufte Anleihen, was die Preise in die Höhe trieb und die Renditen nach unten drückte. Jetzt gibt es laut Barron’s Anzeichen dafür, dass die Realrendite der 10-jährigen US-Anleihe wieder in den positiven Bereich zurückkehren könnte.