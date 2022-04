Berkshire kaufte für 4,2 Milliarden US-Dollar am Anfang dieser Woche in mehreren Transaktionen HP-Wertpapiere und hält nun etwa 121 Millionen Aktien des Computerunternehmen. Die Informationen stammen laut Bloomberg aus einem am Mittwoch eingereichten Bericht.

Seit Jahresbeginn fiel das HP-Wertpapier um über sieben Prozent. Durch das Buffett-Investment kann die Aktie des Herstellers von Druckern und Computern nun profitieren. Nach der Meldung kletterte sie im erweiterten New Yorker Handel bis auf 38,38 US-Dollar, etwa 35,28 Euro . Das entspricht einem Kurssprung von circa zehn Prozent. Weiter berichtet Bloomberg, dass ein HP-Sprecher sagte: "Berkshire Hathaway ist einer der angesehensten Investoren der Welt und wir begrüßen sie als Investor bei HP".

Lange Zeit sah es so aus, dass Buffett mit Tech-Unternehmen fremdeln würde. Aber mittlerweile scheint Berkshire sich stärker im Tech-Sektor engagieren zu wollen. So baute Buffetts Firma in den letzten Jahren eine Beteiligung an Apple auf, die Ende 2021 mit mehr als 161 Milliarden Dollar bewertet war.

Im März dieses Jahres war Warren Buffett Buffetts Unternehmen im Rohstoff-Sektor (Öl und Gas) aktiv und kaufte Aktien der Occidental Petroleum Corp.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion