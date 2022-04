Raus aus den Schulden

Ökonomische Hiobs-Botschaften aus Athen blieben zuletzt aus. Im Gegenteil: Zu Wochenbeginn gelang Griechenland ein medialer Comeback. „Hellas“ hat seine Staatsschulden aus der Zeit der Finanzkrise an den Internationalen Währungsfonds IWF fast zwei Jahre früher als geplant zurückgezahlt. Finanzminister Christos Staikouras sprach von einer „sehr positiven Entwicklung“, die erhebliche Einsparungen bei den Darlehensverpflichtungen bedeute. Das Land spare sich durch die vorzeitige Tilgung von 1,85 Mrd. Euro an Notkrediten rund 230 Millionen Euro an Zinsen. Die Rückzahlung „schließt das Kapitel“ der Staatsschuldenkrise von 2010, so Staikouras.

Mit der Entschuldung entstehen neue Spielräume für die Wirtschaftsentwicklung. Der Internationale Währungsfonds prognostiziert für Griechenlands Wirtschaft 2022 ein Wachstum von über 4%. Das liegt deutlich über den deutschen Erwartungen, die zuletzt sogar noch zusammengedampft wurden (vgl. FK vom 31.03.2022).

Wir nehmen die positive Entschuldungs-Meldung als Anlass um an der Athener Börse einmal für Sie nach lukrativen Griechenland-Investments zu schauen, mit denen Sie nicht "Eulen nach Athen tragen".

Diese Woche haben wir folgende Griechenland-Aktien für Sie in den Blick genommen:

- Mytilineos S.A.: Industriekonzern mit Wasserstoff-Fantasie

- Coca-Cola HBC: Lizenznehmer für US-Getränkegigant

- EYDAP: Günstige Bewertung und solide Dividende

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur FUCHS-Kapital