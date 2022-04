STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Alphabet und Apple werden gekauft



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R06)

Auf Alphabet steigen die Derivateanleger an der Euwax am Donnerstag in einen Call-Optionsschein ein. Die Google-Muttergesellschaft wird im Juli einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchführen. Mit Amazon und Tesla haben weitere amerikanische Tech-Werte einen Aktiensplit angekündigt. Die Alphabet-Aktie legt um 0,3% auf 2.522,75 Euro zu. 2. Put-Optionsschein auf Puma (WKN SH1J1R)

In einen Put-Optionsschein auf den Sportartikelhersteller Puma steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Puma einen Rekordumsatz und ein Rekord-EBIT. Am 27. April wird Puma seine Ergebnisse für das erste Quartal 2022 vorlegen. Für die Puma-Aktie geht es 0,5% auf 74,22 Euro aufwärts. 3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MD12U6)

Auch heute steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple ein, wobei das bisherige Handelsvolumen heute geringer als an den Vortagen ist. Die Apple-Aktie notiert mit 158,10 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer liegt überwiegend im negativen Bereich. Die Kurserholung im DAX, nach den gestrigen Verlusten, nehmen die Derivateanleger offensichtlich zum Anlass sich antizyklisch zu positionieren.

Börse Stuttgart auf YouTube

Wie schnell sich die Krypto-Welt in nur einem Monat doch weiterdrehen kann... Während ein vermeintliches EU-Verbot das nächste jagt, widmen sich Markus Miller und Richy viel lieber den "großen" Themen: Wie verhält man sich in Krisenzeiten als Anleger am besten, sorgt der Bitcoin auf lange Sicht für eine bessere Performance im Depot und wird er gar zur Weltreservewährung? Angesichts der Nachrichten aus der Ukraine widmen sich die beiden zudem möglichen Sanktionen, dem allgegenwärtigen Cyberkrieg - und am Ende sogar der US-Notenbank und den Aktien der Tech-Giganten. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=f-RE5bdPI1Q

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)