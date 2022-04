Meta plant laut des Finanzportals Financial Times (FT) keine Blockchain-basierte Kryptowährung mehr, sondern liebäugelt damit, App-Token einzuführen. Der Social-Media-Konzern wolle sogenannte „soziale Token“ an User für sinnvolle Beiträge, zum Beispiel in Facebook-Gruppen, herausgeben. Eine weitere Idee ist das Kreieren von „Creator Coins“, die sich Influencer auf Instagram mit dem Fotosharing-Dienst verdienen könnten. Hinter den Kulissen nennen die Mitarbeiter die digitalen Tauschobjekte angeblich bereits „Zuck Bucks“ – in Anlehnung an Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und dem englischen Spitznamen für Dollar.

Für Meta könnten die virtuellen Münzen eine Möglichkeit sein, der sinkenden Popularität auf Facebook und Instagram Einhalt zu gebieten, und gleichzeitig eine neue Einnahmequelle zu schaffen. Allein im Februar sank der Börsenwert um mehr als 220 Milliarden US-Dollar, schreibt FT.