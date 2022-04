Fazit:

Die Wahrscheinlichkeit für einen Folgeanstieg an die Kursmarken von 187,68 und darüber 194,66 US-Dollar würde mit einem nachhaltigen Ausbruch über 180,00 US-Dollar in der Johnson & Johnson-Aktie merklich zunehmen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD2U78 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 65 Prozent. Die entsprechenden Zielmarken im Schein wurden bei 2,76 und 3,39 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 175,60 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, daraus leitet sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,66 Euro ab.