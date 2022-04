Bei der Förderung von Kohleflözgas (Coal-Seam-Gas; „CSG“) wird CSG-Sole aus an die Oberfläche gepumpt, um den Druck in den Flözen verringern und das darin enthaltene Gas freizusetzen. Die Qualität der CSG-Sole ist sehr unterschiedlich, doch ist es im Allgemeinen reich an Salzen und anderen Mineralien. Im Zentrum der Machbarkeitsstudie wird die Verwendung von Parkways eigener „next generation“ Abwassereinigungstechnologie (iBC®-Technologie) sein. Die integrierte Sole-Kaustifizierung (iBC®) ist eine patentierte Technologie im Besitz von Parkway Process Technologies Pty Ltd (PPT), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Parkway.

Die Studie wird mit 615.000 AUD vergütet. Die wichtigsten Ergebnisse werden bereits innerhalb der kommenden 36 Wochen erwartet. Sollte das Resultat der Studie positiv sein, wollen die Vertragspartner entscheiden, „welche weiteren Schritte die Parteien (gegebenenfalls) in Bezug auf die Aufbereitung von QGCs CSG-Sole unter Verwendung von Parkways iBC® und potenziell zusätzlicher Technologien unternehmen wollen“, heißt es in der heutigen Pressemitteilung von Parkway.“

Worley und Victoria University sind mit von der Partie

Mit an Bord sind Parkways langjährige strategische Partner, Worley (ASX: WOR) und die Victoria University in Melbourne. Beide werden mit Parkway und QGC bei der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie engstens zusammenarbeiten, um wie es heißt „produktive und sinnvolle Ergebnisse zu gewährleisten“. Parkway wird für die erforderlichen Großtests seine neue iBC®-Pilotanlage nutzen, deren endgültige Fertigstellung für Mai 2022 geplant ist. Ebenfalls zur Studie gehören Prozesssimulation und -modellierung, das Prozess- und Projekt-Engineering sowie die Techno-ökonomische Analyse und das Projektmanagement.

Der Mandatierung von Parkway ist eine umfassenden Due-Diligence-Prüfung vorausgegangen. Die Laufzeit des Vertrages über die Machbarkeitsstudie beträgt 12 Monate, wobei die wichtigsten Ergebnisse, nämlich der Bericht über die Machbarkeitsstudie, etwa 36 Wochen nach dem im Vertrag über die Machbarkeitsstudie festgelegten Startdatum (kurz nach der Unterzeichnung) fertiggestellt werden sollen. In einer Reihe von geplanten Meilensteinzahlungen wird Parkway etwa 615.000 $ (einschließlich Mehrwertsteuer) von QGC als Gegenleistung für die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie.

Parkway sieht Chance auf künftigen Milliardenmarkt

In einer heute vom Unternehmen separat veröffentlichten ASX-Meldung mit dem Titel „Parkway Developing Transformational Waste Brine Processing Solution for CSG Industry“ bechreibt das Unternehmen die potenziellen Marktchancen für die Behandlung von CSG-Sole mit der iBC®-Technologie wie folgt: "...das Unternehmen ist der Ansicht, dass die mit der Soleaufbereitung und -entsorgung verbundenen Verbindlichkeiten der großen CSG-Betreiber in Queensland (schätzungsweise bis zu 9,2 Mrd. $ für die derzeit in Betrieb befindlichen CSG-Projekte) einen direkt adressierbaren Markt für die iBC®-Technologie darstellen, zu dem die Industrie bisher keine praktikable Alternative gefunden hat." Siehe auch: https://environment.des.qld.gov.au/management/activities/non-mining/wa ...



Abbildung 1: Darstellung stammt aus der aktuellen Pressemitteilung von Parkway vom 7. April. Demnach hat der adressierbare Markt allein beim Thema CSG jährlich ein Volumen von mehr als 300 Mio. AUD.

Wegen der beträchtlichen Investitionen, die QGC bisher in die Abwasseraufbereitung getätigt hat, gilt QGC als der am weitesten fortgeschrittene CSG-Betreiber in Australien. Der Energiekonzern Shell Shell Plc ist in mehr als 70 Ländern tätig. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in London, wo Shell auch an der Londoner Börse (LSE: SHEL) notiert ist. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt in der Größenordnung von 160 Milliarden Pfund (280 Milliarden AUD). Im Jahr 2021 erwirtschaftete Shell einen Konzernumsatz von 261,5 Mrd. US$ und investierte 815 Mio. US$ in FuE-Aktivitäten.

Fazit: Parkway ist mit dem Versprechen angetreten, dass seine neue iBC®-Abwassertechnologie den Kunden gleichzeitig Geld spart und die Umweltbilanz verbessert. Doch der Weg von der Idee zur Umsetzung ist steinig: Wie wird aus einer neuen Technologie ein echtes Projekt? Wie überzeugt man als Start-Up einen Konzern? Parkway hat im vergangenen Jahr auf vielen Ebenen die Voraussetzungen für den transformativen Deal geschaffen, der jetzt vorliegt. Manche ungeduldige Aktionäre hätten sich ein noch schnelleres Tempo gewünscht (siehe die jüngste Entwicklung des Aktienkurses). Umso überraschter und erfreuter dürften viele jetzt sein, jetzt den Namen Shell zu lesen. Dass Parkway gleich so groß einsteigen würde, hatten wohl die wenigsten auf dem Zettel. Man muss sich die Chance vergegenwärtigen, die diese Machbarkeitsstudie für die iBC®-Abwassertechnologie eröffnen könnte. Im Erfolgsfall könnte Parkway nicht nur dauerhaft die teuren Abwasserprobleme von QGC lösen, sondern darüber hinaus eine Lösung für die gesamte Kohleflözgas-Industrie in Australien und weit darüber hinaus bieten. Die einzusparenden Summen, um die es geht, sind gewaltig. Der Gewinn für die Umwelt käme als zusätzlicher Bonus hinzu. Noch ist es nur eine Machbarkeitsstudie, aber es besteht kein Zweifel: Die kohleflözgebundene Erdgasindustrie hat mit ihrem CSG-Abwasser ein milliardenschweres Problem. Auf Parkway könnte daher im besten Fall ein milliardenschwerer Markt warten. Wir bleiben an der Story dran.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

GOLDINVEST auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Parkway Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher dürfte es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Parkway Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da dieser Vertrag beinhaltet, dass Parkway Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Parkway Minerals entgeltlich entlohnt.