Stehen wir wir vor einer neuen Finanzkrise? Wir erleben derzeit global eine ungute Mischung: in vielen Ländern drohen Hunger-Katastrophen, China würgt sein Wachstum durch die Corona-Maßnahmen ab, der Ukraine-Krieg verschärft Materialmangel und Lieferengpässe, wodruch die Inflation weiter steigt. Den Notenbanken, die in den Jahren zuvor immer mit Geld alle Probleme wegdrucken zu können glaubten, müssen nun auf die Bremse treten und werden die Geldpolitik durch Zinsanhebungen straffen - und das in einer Welt, deren Verschuldung immer krasser geworden ist. All das ist ein explosiver Mix, der eine neue Finanzkrise durchaus wahrscheinlich macht. Sind die Investoren darauf wirklich vorbereitet? Derzeit sieht es nicht so aus..

Hinweise aus Video:

1. Schafft die EZB ab! Über die Brandbeschleuniger der Inflation

2. Shanghai: Der Lockdown als Offenbarungseid von Xi Jinping

