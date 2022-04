Einstiegsvoraussetzung für ein Long-Investment mit Zielen bei 4,7152 und 4,7510 PLN ist ein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb von 4,6787 PLN. Dann könnte auch das mit einem Hebel von 122,1 ausgestattete Mini Future Long Zertifikat WKN VX7BQG zum Einsatz kommen und eine Renditechance von insgesamt 40 Prozent hervorbringen. Ziele im Schein wurden rechnerisch mit 4,62 und 5,39 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 4,60 PLN gemessen am Basiswert nicht überschreiten, orientierungshalber ergibt sich im Schein ein Stopp-Kurs von 2,30 Euro .

Noch gibt es keine handfesten Anhaltspunkte für eine direkte Kehrtwende, der Bereich zwischen 4,60 und dem 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 4,6580 PLN sollte zunächst einer engmaschigen Beobachtung unterzogen werden. Sollte das Paar im Anschluss mindestens über 4,6787 PLN zulegen können, würde endlich eine Konsolidierung auf die vorausgegangenen Verluste zurück an 4,7152 und darüber sogar 4,7510 PLN aufwärts reichen können. Ein Kursrutsch unter 4,60 PLN würde dagegen zu fortgesetzten Abschlägen zumindest auf 4,5781 PLN entführen.

Nach dem massiven Kursanstieg des Euros gegenüber den polnischen Zloty im Februar/März dieses Jahres auf 5,0020 PLN ging es Anfang letzten Monats wieder steil bergab, in einem ersten Schritt zurück in den Bereich des EMA 50 und am Mittwoch sogar auf 4,6090 PLN und somit in den Unterstützungsbereich aus Ende 2021. Der 50-Tage-Durchschnitt konnte nach dem jüngsten Ausbruchsversuch noch nicht zurückerobert werden, aktuell läuft eine volatile Stabilisierungsphase ab. Sollte diese von Erfolg gekennzeichnet sein, könnte sich schon bald wieder eine Long-Chance für hungrige Anleger ergeben.

