Experten erwarten deutlich mehr digitale Attacken auf Behörden und Unternehmen. Anleger, die in diesen Zeiten in Wachstumsmärkte investieren möchten, aber vor Rüstungs- oder Öl-Aktien zurückschrecken, werden fündig im Segment der Cybersicherheit. Palo Alto Networks ist das nach Marktkapitalisierung größte Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und bietet eine Rundumabsicherung für digitale Netzwerke, Kunden- und Mitarbeiterzugänge. Das Unternehmen wächst stark. In den vergangenen drei Jahren stieg der Umsatz im Schnitt um mehr als 25 Prozent pro Jahr auf mittlerweile 1,3 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2022 (das zweite Quartal endete am 31. Januar 2022.). Auch für die beiden Folgejahre erwarten Analysten einen Anstieg von jeweils mehr als 25 Prozent.

.

Zum Chart

.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2022 am 22. Februar hat der Kurs aufgrund des russischen Einmarschs am 24 Januar weiteren Aufwind bekommen. In den drei Tagen nach der Invasion konnte der Kurs von Palo Alto Networks um rund 28 Prozent zulegen. Diese Kurssteigerung erfolgte gegen den Trend der Benchmark NASDAQ 100. Auch in den letzten 10 Handelstagen hielt sich der Kurs besser als die Benchmark. In der übergeordneten Betrachtung bildete der Kurs beginnend mit 16. April 2021 einen Aufwärtstrend aus, der aktuell noch intakt ist. Die jüngsten Kurszuwächse waren so stark, dass die letzte Notierung im obersten Zehntel des Trends lokalisiert ist. Hier ist eine leichte Seitwärtskonsolidierung möglich, ohne den Trend zu brechen. Durch die Non GAAP-Brille betrachtet wird für das Gesamtjahr 2021/22 ein verwässerter Nettogewinn pro Aktie im Bereich von 7,23 bis 7,30 US-Dollar erwartet. Das daraus abgeleitete erwartete KGV 2021/22 macht aktuell 84 aus.