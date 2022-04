Offiziell: O3 Mining steigt zum Großaktionär von Cartier Resources auf!

O3 Mining nun größter Aktionär von Cartier Resources

Die Anfang März vereinbarte Zusammenarbeit zwischen Cartier Resources (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) und O3 Mining (2,31 CAD | 1,67 Euro; CA67113B1085) ist endgültig besiegelt worden. Cartier gab bekannt, dass man die Transaktion abschließen konnte. O3 Mining erhält nun 46,2 Mio. Stücke an Cartier und steigt mit einem Anteil von etwa 17,5 Prozent zum größten Einzelaktionär des Unternehmens auf – noch vor dem Goldproduzenten Agnico Eagle.

Konsolidierung ermöglicht Synergien

Im Gegenzug wird Cartier Resources Eigentümer der East Cadillac-Liegenschaft von O3, die direkt neben Cartiers Chimo Mine liegt. Das Aareal vergrößert sich damit auf insgesamt 29.754 Hektar, die größte zusammenhängende Gold-Liegenschaft östlich des regionalen Mining-Zentrums Val-d’Or in der Provinz Québec. Damit werden die Grenzen zwischen diesen Gold-Explorationsgebieten aufgehoben, was Synergien bei der Exploration zur Folge hat. Ein initiales Budget für die Erkundung wurde bereits abgesteckt. Zudem dürfte Cartier von dieser Partnerschaft mit seinem neuen Großaktionär profitieren; sowohl in Sachen know how, als auch am Kapitalmarkt. Mit den Bohrzielen Simon West, Nordeau West und dem Nordeau Deposit, die in direkter Nachbarschaft zur Chimo Mine liegen, hat man bereits kurzfristig drei aussichtsreiche Gebiete im Blick. Durch eine größere Liegenschaft und potenziell mehr Unzen wird auch die Chimo Mine noch attraktiver. Dabei kommt sie bereits auf eine sehr ordentliche Ressource mit mehr als 2 Mio. Unzen Gold (siehe hier).

Aktieninfo Cartier Resources

ISIN: CA1467721082

Börsenkürzel (TSX-V): ECR

Aktienkurs: 0,14 CAD | 0,10 Euro

