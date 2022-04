Die Wall Street ist in vielerlei Hinsicht eine gigantische Blase - aufgeblasen durch die Liquidität der Fed! Aber mit der Straffung der Geldpolitik droht das Kartenhaus an der Wall Street zusammen zu brechen. Besonders gefährdet ist der Immobiliensektor in den USA - die Preise sind derzeit deutlich höher als auf dem Hochpunkt der US-Immobilienblase im Jahr 2006! Daher sind die USA nun besonders gefährdet: die Bewertungen der amerikanischen Finanzmärkte ist im Vergleich zu anderen westlichen Ländern extrem ausgedehnt - ein Zurückschnappen in den nächsten Jahren ist daher sehr wahrscheinlich. Die Fed wird bald feststellen, dass ein soft landing der US-Wirtschaft nicht gelingen kann, weil die Blase am US-Immobilienmarkt 2.0 zu platzen droht..

Hinweise aus Video:

