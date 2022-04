Tesla sorgt für Kursfantasie in der Aktie

Denn es ist die Sorge der Investoren vor einem Liquiditätsentzug durch die Notenbanken, der nach den jüngsten Äußerungen und Protokollen der Fed schneller und stärker vonstatten gehen dürfte kann als bislang erwartet. Auf der anderen Seite besteht die Hoffnung, dass die in der kommenden Woche mit den US-Banken startende Berichtssaison dem Markt die notwendigen positiven Impulse und damit einen Gegenpol zur Zinsangst liefern kann.

Tesla bestimmt in diesen Tagen mal wieder die Schlagzeilen. Der E-Auto-Pionier kündigte erneut einen Aktiensplit an, den zweiten innerhalb von nur zwei Jahren. Da nach dem letzten Split die Aktie von knapp 400 auf 1.000 US-Dollar gestiegen ist, will Tesla den Anteil nun erneut optisch verbilligen und so den Kurs wieder dreistellig machen. Auch wenn dies rein rechnerisch absolut gar nichts am Markt und für die Investoren verändert, für Kursfantasie sorgen solche Schönheitsoperationen an der Aktie allemal.

Zudem eröffnet der Konzern ein zweites Werk in den USA, nachdem vor zwei Wochen erst die Gigafactory in Brandenburg in Betrieb genommen wurde. Die Expansion ist ein Indiz dafür, wie stark Tesla die Nachfrage nach seinen Autos einschätzt. Die derzeitigen Werke operierten bereits an der Kapazitätsgrenze, was ein weiteres Werk dringend nötig mache, so Tesla. Während die Konkurrenz also mit Lieferproblemen kämpft, reichen beim wohl rentabelsten Autobauer der Welt die Fließbänder nicht mehr aus. Aus dem derzeitigen Kräftemessen in der Elektromobilität könnte die Tesla-Aktie ein weiteres Mal als Sieger vom Platz gehen und ihren Weg zum Allzeithoch schon bald wieder aufnehmen.