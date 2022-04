Nachdem sich die Daimler Truck-Aktie von ihrem Jahrestief vom 7.3.22 bei 20,26 Euro bis zum 29.3.22 um beachtliche 37 Prozent auf bis zu 27,72 Euro steigern konnte, geriet die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich unter Druck, startete dann aber mit einem Plus bei 23,50 Euro in den frühen Handel des 8.4.22.