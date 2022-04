Insgesamt schwankt die Deutsche Bank seit Mai letzten Jahres in einer äußerst volatilen Seitwärtsbewegung, dabei gab es heftige Kursschwankungen zwischen den Marken von 8,16 und 14,63 Euro. Zuletzt ist das Papier aber wieder in seine ursprüngliche Handelsspanne aus Ende 2021 zurückgekehrt und versucht sich offenbar nun an einem Folgeanstieg. Sollte sich die Annahme einer bullischen Flagge durch entsprechende Kursgewinne festigen, könnte ein kurzfristiges Long-Investment angestrebt werden.

Kaufimpuls steht noch aus

Um greifbare Handelssignal auf der Oberseite zu erhalten, sollte ein Kursanstieg der Deutschen Bank-Aktie mindestens über 12,12 Euro abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würde die Kurslücke zwischen 12,34 und 12,79 Euro angesteuert werden können. Darüber könnten schließlich noch einmal die Jahreshochs bei 14,63 Euro in den Fokus der Bullen rücken. Ein Kursrutsch unter 10,90 Euro wäre dagegen kurzfristig als bärisch zu interpretieren, Abschläge auf 10,00 und darunter sogar 9,32 Euro blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nicht aus.